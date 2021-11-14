

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны дожди, ожидается умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 8-10°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки и туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.