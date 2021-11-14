Количество назначений инвалидности в этом году превышает показатели аналогичного периода 2020 года



В январе-октябре текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения назначило инвалидность 45 677 человек.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого годаx, передает АПА.

Из них 14 245 человек назначена первичная, а 31 432 человек – повторная инвалидность.

После назначения инвалидности им были назначены социальные пособия по инвалидности через проактивную электронную систему.

За первые 10 месяцев текущего года 7 615 лицам с инвалидностью предоставлено 38 670 реабилитационных средств, а 6 429 лицам оказаны реабилитационные услуги.