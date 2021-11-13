Оштрафованы владельцы известных ресторанов Баку

Наказаны владельцы популярных объектов общественного питания, загрязняющих воздух вредными выбросами из дымоходов. Об этом говорится в заявлении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По словам начальника Государственной службы экологической безопасности Хикмета Ализаде, проверена деятельность ряда объектов в Баку.

В частности, во время мониторинга в Низаминском и Гарадагском районах Баку в ресторанах Şam Bağı, Golden Ring, Sultan, Ağ Saray, Oskar, Sapfir, Xan Qızı, Grand Neon и Qaradağ выявлены недочеты в работе воздушных фильтров. Из-за отсутствия технического обслуживания и не проводимой периодически очистки фильтров в воздух попадал чрезмерный объем выбросов.

В ходе проверки выяснилось, что в ресторане «Тбилиси» в Сабаильском районе вообще не было никаких очистных сооружений.

«По фактам составлены акт и протокол, в отношении собственников объектов приняты правовые меры», — добавил он.