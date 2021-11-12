Москва и Париж обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Франции Флоранс Парли на встрече со своими российскими коллегами в Париже обсудили вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении французской стороны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно заявлению, французская сторона на встрече затронула тему необходимости совместных действий Франции и России для достижения «прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», а также сотрудничества для возобновления переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий.