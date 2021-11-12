Эксперты раскрыли признаки «плохого холестерина»

Врачи уверяют, что есть несколько признаков, которые могут указать на повышенный уровень липопротеинов низкой плотности — холестерина в организме.

По словам экспертов, которых цитирует «Спутник» со ссылкой Medicover Hospitals, на симптомы чаще всего возникают в руках и ногах. К ним относятся боли в руках и ногах, которые связаны с холестериновыми бляшками, закупоривающими сосуды, а также регулярное покалывание из-за нарушенного кровотока.

Болевые ощущения могут возникнут в области груди с левой стороны, иногда распространяясь до шеи, что также является свидетельством закупорки кровеносных сосудов вокруг сердца.

В числе признаков высокого уровня «плохого» холестерина – частая боль в затылке, которая появляется из-за проблем с сосудами головы. Такое состояние может привести к инсульту, если своевременно не начать лечение.