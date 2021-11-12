Министр Бабаев заявил, что средняя продолжительность жизни в стране достигнет 78 лет

«Повышение доходов в следующем году повлияет на индексацию не 2022 года, а 2023 года. Влияние повышения зарплат на пенсионеров мы ощутим в 2023 году, это означает рост на 10%».

Об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, пишет АПА.

Он коснулся и средней продолжительности жизни: «В Азербайджане из-за пандемии произошло резкое снижение среднего возраста населения. Смерть от коронавируса представителей нашей молодежи, пожилых граждан резко снизила среднюю продолжительность жизни. Но за год мы вернемся к той средней продолжительности жизни, которая была у нас до пандемии. Наши подсчеты показывают, что в 2035 году в Азербайджане средняя продолжительность жизни достигнет 78 лет».