Эксперт раскрыл оптимальные сроки ковид-ревакцинации

Президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев рассказал об оптимальных сроках ревакцинации от COVID-19.

«Повторная вакцинация через 3, 6, 9 месяцев — это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю 4 — 5 раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, иммунный паралич опасен тем, что у человека не развивается иммунный ответ, то есть не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса.

Соответственно, отметил Черешнев, период в 6 месяцев был выбран в качестве среднего и наиболее оптимального интервала.