Министр Бабаев заявил о проблемах с документами ветеранов Первой Карабахской войны

«У нас имеются серьезные проблемы в связи с документами ветеранов Первой Карабахской войны».

Как сообщает АПА, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что предоставление статуса ветерана участникам Второй Карабахской войны не входит в компетенцию МТСЗН: «После принятия решения соответствующими учреждениями мы тоже предпримем шаги в соответствии с законодательством».

С.Бабаев напомнил, что сумма пособия, выплачиваемого ветеранам, в 2019 году была увеличена на 60%: «Это было сделано для того, чтобы компенсировать коммунальные расходы. Шаги, которые будут предприняты в этой связи на следующем этапе, будут продуманы после уточнения численности».