Алиев отметил, что Зангезурский коридор свяжет тюркский мир

«Открытие Зангезурского коридора в сфере транспорта и логистики в региональном смысле создаст новые возможности для всего региона».

Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства выразил уверенность, что и Армения, потерпевшая поражение из-за своей оккупационной политики, поймет, что все ее территориальные претензии на самом деле не выгодны ей. По его словам, они либо откажутся от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, либо окажутся в трудном положении.

Президент отметил, что Зангезурский коридор свяжет друг с другом тюркский мир: «Это будет соединяющий нас с Европой коридор. Это очень важный проект, у него большой потенциал. Есть очень активные усилия. Я выступил с вступительной речью на саммите в Нахчыване в связи с Зангезурским коридором. В то время я сказал, что в 1920 году официальные лица Советского союза разделили Азербайджан, передали часть Зангезура Армении и таким образом разделили тюркский мир. Сегодня мы снова объединяем географию тюркского мира посредством транспортных и логистических проектов. Эта география уже сегодня возвращается из разъединенного состояния в единое состояние» (цитата по АПА).