В Азербайджане выявлено 2 334 случая заражения COVID-19



В Азербайджане выявлено еще 2 334 случая заражения коронавирусом, 2 092 человека вылечились, 25 пациентов с коронавирусом скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

За прошедшие сутки проведено 13 193 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 334 410 тестов.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 556 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 518 105 человек вылечились, 7 397 скончались, число активных больных – 30 928.