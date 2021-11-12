AZAL открывает рейсы из Баку в Алматы



«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 19 ноября приступит выполнять спецрейсы из Баку в Алматы и обратно.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией еженедельно — по пятницам на воздушном судне Airbus A319, обратно — по субботам, сообщает пресс-служба AZAL.

Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.