Алиев: У нас общий язык, общая религия, общие интересы и ценности



«Сегодня, мы говорим о солидарности между странами тюркского мира, у нас есть общее видение,

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства отметил, что у нас общий язык, общая религия, общие интересы и общие ценности:

«В течение нашего двухлетнего председательства Азербайджан приложил все усилия для укрепления тюркского мира, Тюркского совета. Сегодня мы находимся в ситуации, когда наш союз стал крепче, чем в прошлом. Сегодня проводится поистине исторический саммит. Потому что Тюркский совет получил статус организации. Впереди нас ждет весьма многообещающее будущее, ведь в основе этой организации имеются естественные союзники, которых связывают история, традиции, общие религия и язык. Вместе с этим, почти каждый месяц возникают перед нами новые угрозы и проблемы.

К сожалению, государства, мировые лидеры не принимают соответствующих мер для борьбы с этими трудностями. Уверен, что мы, Тюркский совет сделаем всё для наших стран и народов, потому что здесь есть совместное сотрудничество. Мы – главы государств, которые хотят развивать свои страны.

Связи между нашими народами укрепляются с каждым днем. Мы располагаемся в очень важном регионе, обладаем большой экономической мощью и большой мощью в сфере обороны. Это исключительно важно. У нас есть природные ресурсы, современная транспортная и коммуникационная инфраструктура. Такая страна с сильной экономической и военной мощью, как Турция обладает второй по величине армией в НАТО. Турция использует свою важную роль для укрепления мира и стабильности как в регионе, и в глобальном масштабе. Уверен, что в период председательства Турции удастся достичь всех целей».