Асадов ответил на необоснованные обвинения заместителя Пашиняна



12 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ) в формате видеоконференции, рамках которого выступил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает АПА.

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян в ходе выступления на видеоконференции выдвинул необоснованные и нелогичные обвинения в нарушении Азербайджаном положений заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подписанных президентом Азербайджана, президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении, в том числе пункта о военнопленных, разрушениях, произошедших в ходе военных операций, позиции Азербайджана в связи с открытием коммуникаций.

Премьер-министр Али Асадов выступил дополнительно и ответил представителю Армении:

«Уважаемые главы правительств, я хотел бы внести ясность в некоторые мнения, озвученные представителем Армении на заседании, и выразить нашу позицию в связи с сказанным. Закончилась 44-дневная война, Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под оккупацией в течение 30 лет. 9-10 ноября 2020 года было подписано совместное заявление глав Азербайджана, России и Армении. Мы полностью привержены заявлению 9-10 ноября и будем выполнять все его пункты.

Что касается 9-го пункта заявления, принятого в Москве 11 января 2021 года, предусматривающего открытие всех транспортных коммуникаций, то в рамках рабочей группы, созданной при сопредседательстве заместителя главы правительства России, премьер-министра Азербайджана и участвующего здесь заместителя премьер-министра Армении, обсуждаются вопросы открытия транспортных коммуникаций. Поэтому я оставил бы без комментариев высказывание о том, что «Азербайджан использует силу и угрозы в решении транспортных вопросов». Эти вопросы находятся в рамках трехсторонней рабочей группы и отвечают интересам не только Азербайджана, но и интересам всех, как отмечали ранее другие представители региона.

Здесь были затронуты вопросы, связанные с военнопленными. 8 пункт заявления от 10 ноября предусматривает передачу военнопленных. Азербайджан полностью выполнил этот пункт. В этой связи хочу отметить, что в заявлении МИД России от 9 ноября 2021 года отмечается, что до 2 декабря 2020 года в свои страны с участием российских миротворцев были возвращены 122 военнослужащих и задержанных. 105 из них были возвращены Армении, 17 — Азербайджану».