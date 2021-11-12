Сахиль Бабаев обнародовал условия взыскания необоснованных пенсионных выплат



«Работа в связи с пенсиями, полученными необоснованными и мошенническим путем, продолжается. Цель — обеспечить пенсиями людей, имеющих на это право».

Об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, передает АПА.

Министр отметил, что пресечение хищения государственных средств должно восприниматься однозначно: «Право на пенсию должно быть обеспечено каждому человеку, у которого возникает право на пенсию. В то же время следует однозначно пресекать получение социальных выплат мошенническим путем, необоснованным образом, пресекать хищение государственных средств».

С.Бабаев отметил, что в связи с назначением необоснованных пенсий в 2018 году было предотвращено присвоение 25,6 млн. манатов, в 2019 году — 133,1 млн. манатов, в 2020 году — 246,5 млн. манатов, в текущем году — 496,3 млн. манатов.

То есть человеку, реально имеющему право на пенсию в размере 1000, 1500, 2000 манатов, выплачивается пенсия в размере 12000, 15000, 17000 манатов. Есть десятки, сотни случаев, когда за 10-12 лет отдельными лицами были присвоены средства в размере 1 миллиона манатов, 1 млн. 500 тыс. манатов.

«В настоящее время обсуждается, как управлять делами, связанными с гражданами. Лица, ответственные за проведение этих работ, привлечены к ответственности. По этим делам возбуждено около 250-270 уголовных дел. Эти лица также были уволены с работы. Есть очень большие суммы присвоенных средств. Мы пресекли выплату этих средств на следующий период. Стараемся идти к максимально возможному взаимопониманию с нашими гражданами по прошедшим периодам. Предполагаем управление этим процессом посредством минимальных вычетов из последующих выплат, насколько это позволяет законодательство, то есть в размере 10%. У нас нет намерения требовать у гражданина возвращения средств, полученных им годами, в течение одного дня. В соответствии с законодательством мы стараемся взыскивать эти платежи с граждан на минимальных условиях».