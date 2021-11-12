Ильхам Алиев: Высший орден Тюркского мира — орден, врученный азербайджанскому народу

«Я очень горд тем, что получил Высший орден Тюркского мира. В то же время испытываю огромную ответственность», заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент сказал, что также испытывает счастье от того, что награжден Высшим орденом. Глава государства отметил, что главы государств Тюркского совета по инициативе президента Турции наградили его этим Высшим орденом:

«Вручение этого ордена мне состоялось в конце освободительной войны в Карабахе. Я испытываю большую гордость от своего имени и от имени всего азербайджанского народа за то, что тюркские государства так восприняли это и наградили меня этим орденом. Это орден, врученный азербайджанскому народу. Потому что во второй Карабахской войне мы действительно приложили очень важные усилия. Особую важность имеет то, что я получил этот орден от моего любимого брата Реджепа Тайипа Эрдогана. С первого и до последнего дня войны мы чувствовали поддержку, которую он оказывал нам. Эта поддержка действительно дала нам силы, вдохновила нас, потому что мой дорогой брат показал, что Азербайджан не одинок в мире и Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Мы смогли выполнить свою задачу с большой победой».