Ильхам Алиев совершил пятничный намаз на острове «Демократии и Свободы»

Лидеры стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) совершили пятничную молитву в мечети Фатин Рюштю Зорлу на острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет VIII саммит Тюркского совета.

Глава Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш, обращаясь с хутбой к верующим сказал: «Наша общая цель и молитвы возносятся во имя мира, стабильности и здоровья всего человечества», передает «Анадолу».

После молитвы лидеры тюркоязычных государства направились к месту проведения саммита.

В саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.