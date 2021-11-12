В Азербайджане стали реже жениться

«По сравнению с предыдущими годами в 2020 году число браков сократилось почти вдвое», сказала заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

Так же она отметила, что в целом сравнивать 2020-2021 годы с другими годами неправильно, потому что была пандемия, проводить свадьбы не разрешалось, это также повлияло на число разводов. Помимо этого есть и психологические моменты. Но в целом до 2019 года наблюдалось стабильное снижение числа браков и увеличение числа разводов. Влияние современного мира влияет на модель семьи.