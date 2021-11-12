Али Асадов: Разблокирование коммуникаций отвечает интересам не только Азербайджана и Армении

Азербайджан выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы с Арменией в рамках норм международного права, сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в пятницу, 12 ноября, в формате видеоконференции. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По его словам, миротворческие усилия России и совместный российско-турецкий Мониторинговый центр несомненно служат укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе.

«Азербайджан исходит из того, что конфликт с Арменией остался в прошлом», — подчеркнул глава правительства.

Асадов также добавил, что официальный Баку придерживается позиции, что разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе отвечает интересам не только Азербайджана и Армении, но и всех стран региона.

«Баку выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией в рамках норм международного права», — заявил он.

Премьер-министр довел до внимания, что Азербайджан за год после завершения войны с Арменией обеспечил разминирование около 20 тысяч гектаров территорий в Карабахе.

При этом, по его словам, точность карт минных полей, переданных Арменией Азербайджану, составляет менее 25%.

Асадов также сообщил, что с ноября 2020 года на минах в Карабахе подорвались 167 граждан Азербайджана, в том числе более 30 человек погибли.