Шушу внесут в качестве музыкального города в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО»

«Проводится работа по включению Шуши в качестве музыкального города в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО», сообщили в Министерстве культуры.

Отмечено, что ведется работа с целью превращения города в музыкальный центр Азербайджана и региона: «Как известно, Шуша является культурной столицей Азербайджана, считается музыкальным центром нашей страны. После освобождения от оккупации в Шуше был проведен ряд музыкальных мероприятий, возобновлено проведение музыкального фестиваля «Харыбюльбюль».

Ведется работа с целью превращения города в музыкальный центр Азербайджана и региона. Основываясь на этом можно сказать, что появляется возможность в последующие годы включить Шушу в качестве музыкального города в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО. Министерство культуры воспользуется этой возможностью и подготовит специальный файл номинации для представления в Секретариат ООН».