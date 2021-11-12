Полицейским, несущим службу в Карабахе, повысят зарплату

Расходы на оборону и безопасность в проекте госбюджета на будущий год отнесены к приоритетным, заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

По его словам, планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных от оккупации территориях: «В структуру расходов на оборону включен и вопрос улучшения жилищных условий военнослужащих».