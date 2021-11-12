Али Асадов: в Азербайджане 45% населения полностью вакцинировано от COVID-19

В Азербайджане 45% населения полностью привито от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр Али Асадов.

«Азербайджан 18 января 2021 года начал вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день 45% населения страны получило две дозы вакцины. В целом, вакцинацию прошли свыше 60% населения страны в возрасте старше 18 лет», — сказал Асадов на заседании глав правительств СНГ, которое проходит в пятницу в формате видеоконференсвязи (ВКС).

Премьер добавил, что в Азербайджане около 5% населения получили бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Асадов подчеркнул, что при вакцинации население страны может выбрать одну из 4 вакцин.