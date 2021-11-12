В Азербайджане увеличат размер минимальной пенсии и других пенсионных выплат

«В следующем году среднемесячный размер пенсии будет повышен с 327 до 343 манатов», сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что размер пенсии по возрасту вырастет с 331 до 372 манатов: «Повысятся и другие пенсии. Размер пенсии по инвалидности увеличится на 38 манатов — с 261 маната до 299 манатов, пенсия за потерю главы семьи увеличится на 35 манатов с 263 манатов до 299.

Отметим, что размер минимальной пенсии повышается с 200 до 240 манатов.