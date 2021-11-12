Уголовное дело экс-главврача Физулинской больницы направлено в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела в связи с незаконными действиями бывшего главврача центральной больницы Физулинского района Натига Шукюрова и других. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Следствием установлено, что, будучи председателем врачебно-консультативной комиссии в 2018-2019 годах, Натиг Шукюров сфальсифицировал документы 15 лиц, обратившихся в комиссию, после чего им была незаконно назначена пенсия по инвалидности и на их банковские карты переведены денежные средства на общую сумму 23 400 манатов.

Также в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что Натиг Шукюров, вступив в преступный сговор с заведующей поликлиническим отделением возглавляемой им больницы, являвшейся также членом врачебно-консультативной комиссии Шафой Шукуровой, вносил заведомо ложную информацию в официальные документы, чтобы избежать разоблачения совершенных ими преступных деяний.

На основании собранных по делу доказательств Натигу Шукюрову предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР, Шафе Шукюровой — по статьям 32.5, 313 (пособничество служебному подлогу) УК.

В ходе расследования была обеспечена полная компенсация ущерба государству.