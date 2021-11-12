Минск готов поддержать развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях



Беларусь готова поддержать развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, сказал посол страны в Азербайджане Андрей Равков на встрече с представителями ЗАО «Азербайджанские железные дороги», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов рассказал о масштабной работе, проведенной на освобожденных территориях под руководством президента Ильхама Алиева.

Он рассказал об инициативе Азербайджана в развитии международных маршрутов, имеющих важное значение для расширения двусторонних экономических связей, а также о задачах на будущее.

Главной темой обсуждения стало сотрудничество между Stadler Minsk и «Азербайджанскими железными дорогами».

Было отмечено, что страны развивают двусторонние и многосторонние отношения в области транспорта, в том числе железнодорожного.