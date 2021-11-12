Жапаров оценил жест Азербайджана в виде 40 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 ноября в Стамбуле во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству. Кыргызстан и Азербайджан являются братскими странами. В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Благодаря Вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба Ваш отец Гейдар Алиевич», — сказал президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что память о Гейдаре Алиеве бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими странами.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Не будучи производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Еще раз благодарю Вас за помощь», — подчеркнул он.