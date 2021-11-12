Ильхам Алиев: Саммит Тюркского совета будет иметь историческое значение для всего тюркского мира

Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 12 ноября на встрече с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в Стамбуле.

«Очень приятно Вас видеть. Это наша первая встреча. Уверен, что таких встреч будет много. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран», — сказал президент.

По его словам, это и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами.

«Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов — и политических, и экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит Вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацеленным на конечный результат. Еще раз очень рад встретиться с Вами», — подчеркнул Ильхам Алиев.