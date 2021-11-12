В Азербайджане высадили 111 000 деревьев в рамках акции, проводимой под патронажем Эрдогана

В Азербайджане в рамках кампании «Стань дыханием будущего», проводимой под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посажено 111 тыс. саженцев деревьев.

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана саженцы были высажены одновременно с Турцией в разных регионах страны.

Наиболее масштабные мероприятия по посадке деревьев проведены в освобожденных от армянской оккупации Джабраильском и Зангиланском районах Азербайджана.

Акция прошла также в поселке Ходжасан в Баку с участием советника посольства Турции в Баку Барыша Сайгина и советником дипмиссии по вопросам сельского хозяйства Хаканом Календером, передает «Анадолу».