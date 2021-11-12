В Огузе автомобиль врезался в дерево: водитель погиб, пассажиры ранены

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент зафиксирован утром на трассе Огуз-Шеки, передает Report.

Так, житель села Фильфилли, водитель автомобиля марки «Mercedes» Шамхал Сардар оглы Сеидалиев, 1995 года рождения потерял управление над ним, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево.

От полученных ран водитель скончался на месте ДТП. Его пассажир, житель села Емишанлы Ибрагим Низами оглы Сафаров, 1998 года рождения, доставлен в Огузскую центральную больницу с различными травмами.

По факту ведется расследование.