Григорян: Обсуждается предоставление азербайджанской стороне дороги через Армению в Нахчыван

Армения и Азербайджан в рамках рабочей группы под руководством вице-премьеров двух республик и России, обсуждают возможности предоставления азербайджанской стороне дороги через Армению в Нахчыван. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Если Азербайджан хочет дорогу только в Нахчыван, то целесообразно использовать участок Хндзореск-Биченек. Взамен мы получим участок Хндореск-Горадиз. Но эти вопросы еще обсуждаются», — сказал он.

Григорян подчеркнул, что речь идет не о коридоре, а «о предоставлении дороги».