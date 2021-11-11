Азербайджан уничтожил почти 70 тонн российского картофеля

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) уничтожило 67 тонн картофеля из России из-за обнаружения микроорганизмов в партии, говорится в оповещении ведомства.

В рамках мероприятий по контролю качества импортной продовольственной продукции специалисты агентства проверили партию семенного картофеля, ввезенного в Азербайджан из Российской Федерации физическим лицом Ахлиманом Меджидовым. В партии общим весом в 67 тонн в ходе лабораторной экспертизы был обнаружен карантинный объект — бурая картофельная гниль.

Итоговым решением Агентства продбезопасности стало уничтожение всей партии картофеля.