Сопредседатели МГ ОБСЕ жаждут отправиться в регион

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (Россия), Эндрю Шоффер (США) и Брис Рокфейл (Франция) выступили с заявлением после отдельных встреч с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Париже. Текст заявления опубликован на сайте ОБСЕ.

В заявлении говорится, что 10 ноября сопредседатели провели отдельные встречи в Париже с главами МИД Армении и Азербайджана. В них участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«Сопредседатели продолжили обсуждение по деэскалации и дальнейшим шагам в этом процессе, включая будущие встречи такого масштаба и предполагаемый визит сопредседателей в регион», — говорится в заявлении.

В тексте отмечается также, что сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел выполнение обязательств, предусмотренных заявлением от 9 ноября 2020 года.

«Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса в решении гуманитарных вопросов, включая разминирование, поиск без вести пропавших, возвращение удерживаемых, защита исторических и культурных объектов. Также сопредседатели призвали стороны обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям и подчеркнули необходимость избегать провокационной риторики и действий», — говорится в заявлении.