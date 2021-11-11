Станция метро «Кероглу» сегодня будет работать в усиленном режиме

Станция метро «Кероглу» будет работать в усиленном режиме во время проведения матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Азербайджана и Люксембурга, сообщает пресс-служба Бакинского метрополитена.

В ведомстве отметили, что уже даны соответствующие поручения руководству станции метро «Кероглу», неподалеку от которой располагается Бакинский олимпийский стадион, где и состоится матч между сборными Азербайджана и Люксембурга.

В частности, будут приняты меры по безопасной и комфортной транспортировке болельщиков после матча. В распоряжении станции имеются резервные поезда, которые могут быть задействованы в случае необходимости и во избежание скопления пассажиров на платформах.