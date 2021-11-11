Британцев заинтересовал опыт Азербайджана быстро восстанавливать освобожденные районы



«С 2010 года являюсь руководителем группы дружбы Великобритания-Азербайджан Палаты общин парламента Великобритании».

Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в нашей стране глава группы дружбы Великобритания-Азербайджан Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкмен.

Он отметил, что возглавляемая им делегация встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы поздравили президента Ильхама Алиева с освобождением Карабаха. Выразили надежду, что это приведет к установлению мира в регионе. Затем мы посетили Шушу и Физули. Когда мы ехали по Дороге Победы увидели, как во время оккупации были разрушены населенные пункты Азербайджана. Находясь в Шуше, мы стали свидетелями работы, проделанной за короткое время, чтобы вернуть славу городу. Верим, что Азербайджан в скором времени сумеет вернуть Шуше былую славу. Мы стали свидетелями того, как за короткое время был построен Физулинский международный аэропорт. В Великобритании этот опыт может быть изучен».

Глава группы дружбы с Азербайджаном Палаты общин парламента Великобритании отметил, что Великобритания и Азербайджан стремятся укреплять связи.

«Поздравляю азербайджанский народ с 30-летием независимости и Днем Победы. Верю, что плодотворные отношения между Азербайджаном и Великобританией будут развиваться и дальше».

Боб Блэкмен пожелал успехов сборной Азербайджана по футболу, которая сегодня проведет очередную игру.