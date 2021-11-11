Муниципалитет: Поваленные ветром надгробные камни на могилах шехидов восстановят



В скором времени будут вновь установлены надгробные камни на могилы двух шехидов на кладбище поселка Деде Горгуд в Сураханском районе Баку, поваленные в результате сильного ветра.

Об этом заявил председатель местного муниципалитета Эмиль Гулиев, передает Тренд.

«Надгробные камни на могилах двух шехидов упали ночью в результате сильного порыва ветра. Принимаются меры по их установке», — сказал он.

Отметим, что ранее в социальных сетях появились фотографии могил двух шехидов с поваленными надгробными камнями.