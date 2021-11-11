На «Ярмарке победы» собрано около 65 тысяч манатов

Завершилась «Ярмарка победы», организованная фондом «YAŞAT» на территории Приморского бульвара.

Как сообщили в фонде, 64 558.58 манатов, собранные на ярмарке, продолжавшейся 12 дней (29 октября – 9 ноября), пожертвованы в Фонд «YAŞAT» в целях поддержки лиц, получивших ранения при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов.

Ярмарка, посвященная победе в Отечественной войне, была организована Фондом «YAŞAT», Министерством обороны, Исполнительной властью города Баку, Управлением Приморского бульвара и Федерацией пейнтбола Азербайджана.