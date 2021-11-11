Погашены кредиты шехидов второй Карабахской войны

Кредитные задолженности шехидов второй Карабахской войны погашены.

Об этом сказал в четверг председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год, на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Он также предложил рассмотреть вопрос погашения кредитных задолженностей шехидов первой Карабахской войны.