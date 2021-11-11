В Минобразования прокомментировали вопрос в связи с осенними каникулами



В Минобразования внесли ясность в вопрос о том, будут ли в этом году осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях.

Согласно постановлению Кабмина №259 от 10 сентября 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в 2021/2022 учебном году», для I-IV классов из относящихся к осенним каникулам дней 16-18 ноября считаются учебными днями, передает АПА.

Так, для I-IV классов в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной учебной неделей 19 ноября — осенние каникулы, в общеобразовательных учреждениях с 6-дневной учебной неделей 19-20 ноября — осенние каникулы.

Для V-IX классов и X-XI классов 16-19 ноября считаются учебными днями. Так, в общеобразовательных учреждениях с 5-дневной учебной неделей для V-IX классов и X-XI классов осенних каникул не будет, а в общеобразовательных учреждениях с 6-дневной учебной неделей 20 ноября – осенние каникулы.