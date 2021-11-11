Азербайджан отправит африканским странам 100 тысяч доз вакцины «Sinovac»



Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) принял решение отправить 511 тысяч доз вакцины нуждающимся африканским странам.

Об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Стамбуле, передает АПА.

По его словам Венгрия отправит 211 тыс.доз «Sinopharm», Турция 200 тыс.доз «Sinovac» и Азербайджан 100 тыс.доз «Sinovac» в Африку.

Генеральный секретарь поблагодарил все страны-члены, включая Венгрию, за оказанную поддержку.