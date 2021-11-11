Со склада Янардагского заповедника совершена кража на 23 тысячи манатов

С 29 сентября по 29 октября со склада Янардагского государственного историко-культурного и природного заповедника были похищены электрические приборы и предметы домашнего обихода на сумму 23 тысячи манатов.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате порчи мебели и других предметов материальный ущерб составил 8 тысяч манатов.

Выявлены и задержаны подозреваемые в совершении этих действий жители села Мехеммеди, ранее осужденные за кражи, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и преступления, связанные с наркотиками, Г.Алиев и Г.Гасымов.

Ведется расследование.