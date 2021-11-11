Самир Шарифов анонсировал повышение зарплат сотрудников полиции

«На основании распоряжения главы государства в бюджете предусмотрены соответствующие средства, и зарплаты будут повышены. Это касается и сотрудников правоохранительных органов».

Об этом в ходе обсуждений по законопроекту «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на сегодняшнем совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса сказал министр финансов Самир Шарифов, передает АПА.

В ходе обсуждений депутаты предложили повысить зарплату сотрудников полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.