Вольфганг Маниг: Германия заинтересована в восстановлении Карабаха

Немецкие компании заинтересованы в содействии восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, передает Report со ссылкой на заявление посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига журналистам.

Как отметил посол, на данный момент в восстановлении освобожденных земель задействованы германо-азербайджанские компании.

«Также есть компания германская компания, которая содействовала строительству Физулинского аэропорта и многим другим строительным работам», — отметил В. Маниг.

Посол призвал Азербайджан и Армению найти способы жить в мире.

«Нужно задуматься о своих ошибках и работать над ними. Только так возможно прийти к мирному сосуществованию», — заявил дипломат, напомнив, что со времен Второй мировой войны у Германии также были проблемы с соседними странами, однако сегодня страны успешно сотрудничают и объединены в Европейский союз.