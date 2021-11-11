Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 12 ноября.

Как сообщили в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горах снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем 2-6 градусов тепла.