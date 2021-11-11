Джейхун Байрамов призвал дружественные страны совместно восстанавливать Карабах

«На освобожденных от оккупации территориях нашей страны ведутся крупномасштабные строительные работы», заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на восьмом заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По его словам, внедряя современные концепции градостроения, концепции «умный город» и «умное село», Азербайджан строит новые города и села «с нуля», проводит всю эту работу за счет собственных финансовых возможностей: «Для нас важно участие в указанных восстановительных работах компаний дружественных стран. В этом плане представляют важность бизнес-форумы Тюркского совета, проведенные в сентябре нынешнего года в Баку, а также в Будапеште».

Министр отметил, что главные трудности связаны с наличием многочисленных мин, установленных Арменией на освобожденных территориях: «После окончания войны на сегодняшний день от взрывов мин 33 человека погибли, 134 человека получили ранения.

Очистка от мин и восстановление освобожденных от оккупации территорий является одним из главных приоритетов для нашей страны, важно активное участие компаний дружественных стран в этом процессе».