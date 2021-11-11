Байрамов: Формат «3+3» может стать полезным механизмом сотрудничества



«Образцовое сотрудничество Азербайджана и Турции, взаимные отношения которых с подписанием исторической Шушинской декларации вышли на высокий уровень стратегического союзничества, участие двух стран в широкомасштабных инициативах, осуществляемых в регионе, а также реализация совместных проектов в проводимых в настоящее время восстановительных работах, в то же время способствуют широкому региональному сотрудничеству».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета в Стамбуле.

«В этой связи формат «3+3″, предусматривающий постконфликтное региональное сотрудничество и поддерживаемый всеми крупными государствами региона, на наш взгляд, может стать полезным механизмом сотрудничества для стран», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает обеспечение устойчивого мира и стабильности не только в своем регионе, но и в мире.