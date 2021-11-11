Пашинян об установке Азербайджаном КПП на автодороге Кафан-Горус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что Азербайджан разместил пункты таможенного и пограничного контроля на автодороге в Иран, идущей через юг Армении.

«Эти пункты размещены не на территории Армении. Возникает вопрос: можно ли было договориться, чтобы в отношении граждан Армении не осуществлялся таможенный и пограничный контроль? Ответ — да, это было возможно, но цена за это стала бы логика коридоров, что для нас неприемлемо. Дороги должны открываться без контекста экстерриториальности», — сказал Пашинян на заседании правительства.

По его словам, Армения заинтересована в деблокировании экономических и транспортных коммуникаций в регионе, и надеется в скором времени достичь конкретных решений.

Он также заявил, что граждане Армении и Ирана могут пользоваться новой автодорогой, которая введена в эксплуатацию на прошлой неделе.

«Это качественная дорога, которая, конечно, нуждается в модернизации для комфортного проезда большегрузов в Иран и обратно. Так что для иранских грузоперевозчиков решение властей Азербайджана о размещении пунктов таможенного и пограничного контроля ничего не меняет, они могут пользоваться альтернативной дорогой», — сказал премьер Армении.