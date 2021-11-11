Минюст: 11 актов амнистии до сегодняшнего дня коснулись более 117 тыс. человек



11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись 117 770 человек.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему: «Очередное проявление гуманной политики государства», посвященного Акту об амнистии,заявила глава Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова, передает Тренд.

Она напомнила, что за период независимости в Азербайджане было подписано 67 распоряжений о помиловании, которые коснулись 8 774 человек. Президент Ильхам Алиев подписал 35 распоряжений о помиловании, которые коснулись 5 672 человек.

По словам Сабитовой, амнистии, объявленные по инициативе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подарили радость тысячам семей.

«11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись 117 770 человек. Амнистия в связи с Днем Победы является очередным проявлением гуманной политики государства», — подчеркнула она.