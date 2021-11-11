Камнем по голове и петлю на шею: в Сумгайыте вор зверски убил старушку ради ограбления

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, было обеспечено раскрытие «по горячим следам» тяжкого преступления, совершенного на территории Сумгайыта, говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, по факту обнаружения 9 ноября около 20:00 тела жительницы города Сумгайыт Зулейхи Османовой (1945 г.р.) в собственном доме со следами телесных повреждений в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следственными и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что житель города Сумгайыт Ханахмед Рустамов с целью кражи проник в дом Зулейхи Османовой, а после того, как узнал, что З.Османова находится дома, ударил ее камнем по голове, а затем задушил ее.

Ханахмед Рустамов задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.