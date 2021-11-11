Али Гусейнли: Госбюджет на 2022 год — самый большой в истории независимости Азербайджана

«Государственный бюджет на следующий год — самый большой бюджет за историю нашей независимости», заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли 11 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и противодействию коррупции, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на будущий год, пишет Report.

По словам парламентария, несмотря на то, что Азербайджан тратил большие средства как во время Отечественной войны, так и после нее, нынешний объем бюджета является ярким примером того, насколько могущественным является Азербайджанское государство.