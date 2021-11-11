Проведена эксгумация неизвестных могил шехидов на Аллее шехидов и Второй Аллее почетного захоронения

Сегодня в социальной сети появилась информация о том, что надгробия некоторых могил на Аллее шехидов в Баку были сломаны и на них не было фотографий.

Как сообщили в тресте по оказанию гражданских услуг населению при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку, на основании представления военной прокуратуры Республики и решения Бакинского военного суда от 3 июня 2021 года, была проведена эксгумация 23 неизвестных могил шехидов и 9-и могил на Второй Аллее почетного захоронения, передает АПА.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского криминалистического эксперта были проведены эксгумация и отбор соответствующих образцов для медико-генетического исследования.

В настоящее время с участием Военной прокуратуры Республики и соответствующих территориальных прокуратур проводятся необходимые мероприятия по установлению личностей захороненных.

Среди могил есть те, о которых было упомянуто в социальных сетях. После установления личности захороненных здесь, могилы будут восстановлены с фотографиями шехидов и информацией о них.