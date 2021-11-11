В Мингечавире возбуждено уголовное дело против экс-директрисы школы №3

В прокуратуре города Мингячевир проведено расследование на основании обращения, поступившего от гражданина в связи с нарушениями, допущенными в полной средней школе №3 города Мингячевир.

Как сообщили в прокуратуре города Мингячевир, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что бывший директор указанной школы Кямаля Тахирова в период работы на должности директора в 2013-2019 годах создала условия для выплаты зарплаты школьной уборщице на общую сумму 5 тысяч манатов в то время, как она не выходила на работу, а также злоупотребляла своими служебными полномочиями при организации дополнительных занятий, групп для факультативов.

По факту в прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статьям УК 179.2.3 (присвоение или расточительство, совершенные путем злоупотребления служебными полномочиями), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Следствие по уголовному делу продолжается.